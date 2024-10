Nazionale e prima squadra, il sogno di Lorena

Lorena Leskaj, a soli 14 anni, è entrata nella prima squadra della Yfit Macerata calcio femminile. Ed è tra le calciatrici più giovani nel campionato di Eccellenza. La ragazza, che vive e studia a Tolentino, dove frequenta il primo anno di Moda all’Ipsia Frau, gioca anche nella Nazionale albanese dal 2022. E quest’anno è scesa in campo pure per gli Europei under 15 contro Kosovo ed Estonia. "È stato divertente – dice Lorena, centrocampista –, un bel gioco di squadra, ce l’abbiamo messa tutta. E sono contentissima di far parte della prima squadra di Macerata, posso imparare tanto dalle ragazze più grandi, è un’occasione per maturare e crescere". La sua giornata inizia alle 6.30 e, oltre a scuola, compiti e atletica, si allena quasi tutti i giorni. Fa anche calcio a 5 con le Cantine Riuniti. "Il mio sogno è diventare una professionista ed entrare in una grande squadra, italiana o albanese magari. E rendere felice la mia famiglia", aggiunge. Al suo fianco c’è sempre papà Albano, suo primo sostenitore. "Io da giovane giocavo con il Flamurtari (società con sede a Valona, ndr) come attaccante – racconta il padre –. Le vicissitudini sopraggiunte nel nostro Paese, per motivi economici e politici, mi hanno portato ad andarmene e venire in Italia. Lorena ha realizzato quello che era stato il mio sogno". La figlia gioca a calcio da quando aveva 6 anni. "Inoltre – afferma Albano –, sta seguendo quello che le ha detto lo zio Ilos (scomparso prematuramente da poco, ndr), mio fratello: "Segui la nostra strada", e lei vuole rendergli onore, rispettando la promessa". "È la prima volta – afferma il presidente della società maceratese Massimiliano Avallone – che entra nella Prima squadra una ragazza così giovane. Dal punto di vista formativo e nell’atteggiamento è pronta. Un mix tra talento e tanto allenamento, dovuto probabilmente anche al fatto che il padre è un ex sportivo".

Lucia Gentili