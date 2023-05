Nazzarena Cicarè festeggia 103 anni con il sindaco Calamita

Appignano festeggia i 103 anni di Nazzarena Cicarè. A portare gli auguri e un omaggio floreale alla longeva concittadina, a nome di tutta la comunità, il sindaco Mariano Calamita e il vicesindaco Stefano Montecchiarini. Un traguardo importante per un’ultracentenaria stimata da tutti in paese. Nata proprio ad Appignano nel 1920, la signora Nazzarena è custode di valori e tradizioni. Una donna buona e forte. Auguri anche da parte della redazione del Resto del Carlino. Il primato di longevità continua ad essere "rosa" in provincia. Maria Mochi, di Loro Piceno, il primo gennaio scorso ha spento 109 candeline.