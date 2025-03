Nazzi porta sul palcoscenico il mostro di Firenze

Fa tappa anche a Porto Recanati "Indagini Live", lo show del giornalista e scrittore Stefano Nazzi (nella foto). L’appuntamento sarà il 20 luglio.

La storia di cronaca raccontata dal palco è quella del mostro di Firenze, tra le vicende che più hanno segnato il nostro paese. Tra il 1968 e il 1985, una serie di efferati delitti scosse la Toscana: otto coppie furono uccise mentre si trovavano appartate in auto nelle campagne intorno a Firenze. Gli omicidi, caratterizzati dall’uso di una pistola Beretta calibro 22 e da raccapriccianti mutilazioni, hanno dato vita a una delle inchieste più complesse della giustizia italiana, tra ipotesi di serial killer solitari, piste esoteriche e depistaggi. "È una storia intricata ma è anche una storia orrendamente semplice in fondo, una sequenza, una routine di morte. Una pistola, una modalità di uccidere" la descrive Stefano Nazzi.

Attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie, il racconto dei media, la vicenda viene ripercorsa e analizzata.

