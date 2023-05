"Necessità e desideri, ecco la città a misura di noi ragazzi"

Martedì si è aperta la Festa dell’Europa 2023 con lo European Youth Lab, un’iniziativa promossa dall’Ufficio Politiche europee del Comune, in collaborazione con la Scuola di dottorato dell’Università. L’appuntamento, pensato per creare uno spazio di incontro, relazione, ascolto e dialogo tra i giovani, tra i giovani e la città, tra i giovani e l’Amministrazione comunale, ha celebrato la chiusura dell’anno europeo dedicato ai giovani (2022) con un format interamente pensato per loro, anche con l’intento di porre le basi per un percorso di lungo periodo. Hanno partecipato l’Ite Gentili, l’Ipsia Corridoni, il liceo scientifico Galilei, l’agraria Garibaldi, il liceo classico Leopardi e i rappresentanti della Consulta dell’Accademia di Belle Arti. La prima parte della giornata si è aperta con lo "Youth city lab", un laboratorio di partecipazione in cui gli studenti, divisi in piccoli gruppi, sono stati chiamati ad immaginare una città a misura dei giovani costruendo gli spazi di un centro giovanile con specifiche destinazioni d’uso, attività e iniziative che vorrebbero veder realizzate. Un momento che ha suscitato un grande interesse e una partecipazione entusiasta e che ha permesso agli assessori Katiuscia Cassetta e Marco Caldarelli di raccogliere idee e bisogni da parte della platea dei giovani, che costituiranno la base per una riflessione più ampia sulle politiche giovanili della città e sulle prossime azioni da intraprendere. Cassetta e Caldarelli hanno confermato l’impegno nel voler avviare un percorso di istituzionalizzazione della Consulta dei giovani del Comune. Nell’arco della mattinata sono anche state premiate le classi che hanno partecipato al contest "L’Europa per me". La classe 4A dell’Istituto agrario, con l’elaborato video "L’Europa chiama.. l’Agraria Garibaldi risponde!" (referente Valentina Francalancia) e le classi 1G, 2G, 4G, 5G dell’Ite, con l’elaborato project proposal "Europarlando "(referente Maria Melfi) hanno vinto l’anteprima a un’opera del Macerata Opera Festival. La classe 3B del Convitto, con l’elaborato project proposal "Europa in tasca" (referente Mariachiara Paparelli) e la classe 2D del Convitto, con il video "Europa, una grande famiglia" (referente Stefania Antognozzi) hanno vinto una visita guidata a Palazzo Buonaccorsi.