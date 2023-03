Necropoli a Villa Potenza Ecco il piano per gli scavi

Un investimento di 120mila euro per mettere in sicurezza gli scavi e i reperti romani ritrovati poche settimane fa nell’area di Villa Potenza. Il Comune ha deciso di accendere un mutuo per trovare i fondi che serviranno per preservare gli importanti ritrovamenti che sono stati fatti nell’area accanto al centro fiere, dove erano iniziati gli scavi per la realizzazione del nuovo campo da rugby. Dal terreno, infatti, sono emerse finora una trentina di tombe romane che risalirebbero ai primi anni dopo Cristo, che ora dovranno essere studiate e catalogate. Ma altri reperti potrebbero emergere ancora. Per questo l’amministrazione, su indicazione di quanto disposto dalla Soprintendenza che ha richiesto un approfondimento di indagine, ha dato mandato alla Società Cooperativa ArcheoLab di proseguire nelle indagini, redigendo un piano dei lavori e il relativo preventivo di spesa.

Il piano, presentato nei giorni scorsi alla giunta, prevede un servizio di assistenza archeologica continua tramite la presenza di un archeologo durante i lavori di sbancamento sull’area di cantiere per dieci giorni (per un importo di 2.200 euro), il servizio di scavo archeologico stratigrafico manuale delle tombe e delle relative inumazioni tramite una squadra di quattro archeologi e un antropologo fisico (per altri 48mila euro), un servizio di primo restauro e messa in sicurezza in caso di recupero reperti (per 2.400 euro), la redazione della documentazione tecnico-scientifica finale con le schede web per i reperti notevoli (per ulteriori 20.780 euro). Altri 20mila euro, infine, saranno utilizzati per gli scavi e il movimento terre, per un totale quindi di spesa prevista di 120mila euro. Nel frattempo i lavori per la realizzazione del campo da rugby (che dovrebbe essere pronto per il 2024 secondo gli intenti del Comune) sono stati sospesi in attesa che gli ulteriori scavi, per i quali sono previsti circa due mesi, vengano completati. Tra le idee del Comune anche quella di connettere la nuova area archeologica romana di recente scoperta, con quella già esistente di Helvia Ricina in una sorta di un viaggio multimediale nell’antica civiltà romana.