Negli anni Sessanta non era così: tanti edifici costruiti velocemente

Il commissario straordinario per il post sisma, Guido Castelli, ha parlato di “diversi nodi da sciogliere, giuridici e finanziari” per la ripresa dei lavori di ricostruzione dell’Itis di San Severino, auspicando che il cantiere possa riprendere entro un anno. Se tutto andrà per il verso giusto, ciò significa che due “generazioni” di studenti del “Divini” si saranno diplomati senza mettere piede nella loro scuola, tra quella inagibile e demolita e quella di nuova realizzazione. Eppure nell’anno scolastico 1958-59, quando l’Itis settempedano fu istituito, il Comune – dopo aver reperito nel centro storico una sede provvisoria per le prime classi – riuscì a realizzare nei primi anni Sessanta il nuovo istituto (nella foto), tra lo stadio e la ferrovia. Sempre a San Severino la scuola media “Tacchi Venturi”, progettata nel 1969 dal Gruppo Marche, ospitò i primi alunni nel 1975. Fu ancora più celere il Comune di Tolentino con la costruzione della scuola media “Lucatelli”. I lavori, appaltati nell’estate del 1960 all’impresa Ederli di Macerata furono completati nel 1963, giusto in tempo per ospitarvi le nuove classi di alunni che si formarono nell’ottobre di quell’anno con l’entrata in vigore della riforma della “scuola media unica”, per capirci quella del “latino sì, latino no”. In quello stesso anno a Macerata la Provincia aveva ultimato in via Manzoni l’attuale sede principale del liceo Scientifico “Galilei” (edificio inizialmente destinato a Istituto tecnico femminile). I lavori appaltati all’impresa Sargolini su progetto dello stesso ufficio tecnico provinciale, all’epoca diretto dall’ing. Piero Corvatta, erano iniziati nel 1959. Sono questi alcuni esempi dei tempi impiegati per costruire alcune scuole più di mezzo secolo fa. Capire il passato e confrontarlo con l’oggi può aiutare a migliorarsi per il futuro.

a. f.