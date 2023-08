"Negli interventi più rispetto delle competenze"

"Mai avremmo immaginato che, dopo sette anni, partiti finalmente innumerevoli interventi di riparazione del danno, i cartelli di cantiere manifestassero che le procedure di legalità si sono dimenticate le competenze professionali, relegando la figura dell’architetto al puro avallo di progettazione di geometri e ingegneri, quando va bene. In molti casi nel team di progettazione gli architetti sono completamente assenti". A sollevare la questione è il presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Macerata, Vittorio Lanciani (nella foto), con il consigliere segretario Sara Cerquetti."Il ruolo degli architetti negli interventi edilizi sui beni culturali è centrale - proseguono -. Non una rivendicazione di categoria, ma l’attenzione istituzionale per garantire che le progettazioni e soprattutto l’esecuzione dei lavori nei beni culturali architettonici, vincolati e non, siano del livello necessario che lo sforzo economico del governo merita. Un’ulteriore attenzione, necessaria per completare il quadro di legalità che farà di questa ricostruzione un modello per tutta l’Italia e che vedrà l’ordine degli architetti (Appc) di Macerata al fianco delle istituzioni interessate per la corretta applicazione della norma, anche nel campo delle competenze professionali".

Per questo l’Appc ha inviato a struttura commissariale, Regione, sindaci e loro dirigenti di area tecnica una circolare che chiarisce gli ambiti di operatività.

Intanto, sono in corso di valutazione i progetti relativi a Palazzo Costa, Palazzo Carradori e cimitero monumentale a Macerata, palazzo piazza Monaldo Leopardi a Recanati, consorzio via San Nicola Tolentino e palazzo piazza della Libertà a Tolentino.