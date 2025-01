Negozi nella zona industriale. Sì alla variante con i voti del Pd

Si divide l’opposizione sulla variante che modifica la destinazione d’uso di capannoni nella zona industriale Piane Chienti, per convertirli in attività di commercio all’ingrosso per il 50 per cento della loro superficie.

Il Pd e la lista Nuova Città, favorevoli all’approvazione definitiva del punto, hanno votato in consiglio comunale insieme con il centro destra, lasciando sul fronte del no le liste Dipende da Noi, Per Civitanova e Ascoltiamo Civitanova. Recepire le richieste di privati che intendono sfruttare capannoni per attività diverse da quelle industriali sono state le ragioni del sì.

Dalle consigliere di opposizione Mirella Paglialunga, Letizia Murri ed Elisabetta Giorgini invece molte le obiezioni; sul fatto di non saper quantificare, da parte della maggioranza, il numero effettivo delle richieste avanzate dai privati, e sull’accusa all’amministrazione di fornire scarsi chiarimenti rispetto alla possibilità, prevista in variante, di aprire anche negozi fino a 250 metri quadrati di superficie, così come botteghe artigiane, pubblici esercizi, uffici privati, studi professionali e agenzie bancarie.

"Si tratta di aspetti che erano già previsti dal piano regolatore e la variante non va ad aggiungere nulla" è stata la risposta dell’assessore all’urbanistica Roberta Belletti alle critiche di Paglialunga (Per Civitanova) che ha definito "non chiaro cosa significa il passaggio riferito ai 250 metri quadrati dei negozi. Sono nuove attività commerciali? Questo aspetto viene sottolineato in rosso negli atti comunali, quindi si suppone che non fosse previsto nel Piano regolatore e che entrerà in futuro grazie alla variante".

Dal sindaco Fabrizio Ciarapica difesa la scelta urbanistica: "Stiamo andando incontro a imprenditori che hanno manifestato nuove esigenze. Parliamo di attività all’ingrosso, non stiamo realizzando nuovi spazi commerciali che danneggeranno i negozi del centro". Per Piero Gismondi (Nuova Città) la variante "risponde al cambiamento dei tempi, con le aree industriali investite dall’esigenza di diversificare per non lasciare i capannoni vuoti". "Non si parla di nuovi centri commerciali – ha chiarito Lidia Iezzi (Pd) –, ma di dare la possibilità a chi lo chiederà di riempire edifici rimasti vuoti e creare lavoro".

La variante è stata approvata con 18 voti favorevoli (centro destra, più Pd e Nuova città) e tre voti contrari (Dipende da Noi, Per Civitanova, Ascoltiamo Civitanova).

Lorena Cellini