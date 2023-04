Negozi storici che abbassano la saracinesca

CAMERINO

Domani, sabato, sarà l’ultimo giorno per la storica macelleria Astolfi di Camerino, che chiude i battenti dopo 42 anni di attività. Gilberto Astolfi e la moglie Maria Deli (sposati da 43 anni) salutano i clienti con il sorriso. Sono arrivati all’età della pensione e vogliono "staccare la spina" ancora in forze: non resteranno infatti con le mani in mani, ma si occuperanno della campagna, dei vecchietti di casa e del nipotino. La coppia nel 1981 aveva rilevato l’attività di Vincenzo Amici, in pieno centro storico. Fino alle scosse dell’ottobre 2016 è sempre rimasta in via XX Settembre, vicino al tribunale (oggi demolito). Dopo una breve parentesi in un tendone con altri esercizi commerciali, durante il post-sisma, l’8 dicembre 2018 la macelleria Astolfi è approdata al Sottocorte Village, dove si trova tuttora. "Non ci lamentiamo, perché comunque il lavoro non è mai mancato – spiega Gilberto -. È vero, sicuramente negli ultimi anni l’impennata dei costi si è fatta sentire, soprattutto sul fronte energia. Ma abbiamo scelto, nonostante tutto, di non aumentare il prezzo della carne. Adesso, raggiunta l’età pensionabile (io dall’anno scorso, mia moglie quest’anno), abbiamo deciso di chiudere. Anche perché ormai abbiamo una certa età e, per i reumatismi (aggiunge sorridendo, ndr), stare sempre a contatto con le celle frigorifere non è il massimo". Astolfi ringrazia i tanti clienti affezionati, con i quali c’è sempre stato un "buon rapporto". Anche per la solarità dei titolari. "L’attività è in vendita – precisa il titolare -. Inoltre chi dovesse subentrare in questa fase ha una situazione vantaggiosa: non paga l’affitto finché non verrà sistemato il negozio in centro storico (e presumo ci vorranno anni). Ancora grazie ai concittadini per la vicinanza dimostrata in tutti questi anni". A inizio anno aveva chiuso un’altra attività a conduzione familiare, la salumeria Montanari, con 103 anni di storia. Anche in quel caso bottega era stata fino al terremoto del 2016 nel cuore della città ducale, in centro storico, per si era trasferita nel Sottocorte Village. E, anche in quel caso, la chiusura era stata dettata da "una questione di età".

Lucia Gentili