Negoziante minaccia il suicidio, viene salvato dal carabiniere eroe

Macerata, 26 settembre 2024 – Notte di panico, quella tra martedì e ieri, in un piccolo paese dell’entroterra nell’Alto Maceratese. Un commerciante di 57 anni si è barricato in casa, armato, dopo aver sparato almeno un colpo di pistola (forse anche più) dalla finestra. Nell’abitazione c’erano anche la moglie e la figlia. L’uomo avrebbe dato in escandescenza per poi rivolgere l’arma contro se stesso. Grazie all’intervento di un maresciallo dei carabinieri è stata evitata la tragedia: ha convinto il 57enne a desistere dalla sua volontà di farla finita istruendolo su come scaricare la pistola.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe successo a notte fonda. L’uomo, che è anche cacciatore e quindi aveva armi in casa, avrebbe impugnato la pistola davanti alla moglie e alla figlia per cause ancora al vaglio degli inquirenti, poi avrebbe esploso il colpo dalla finestra e infine avrebbe rivolto l’arma contro se stesso. Subito sul posto sono accorsi i carabinieri. Il maresciallo è entrato nell’appartamento mentre un altro militare è rimasto fuori dalla casa, per coprire l’area. Per prima cosa il maresciallo ha messo in sicurezza la moglie e la figlia del 57enne, chiudendole in un’altra stanza. Quindi si sarebbe concentrato su di lui, che continuava a impugnare la pistola. Sono stati momenti di grandissima tensione e paura. Il carabiniere avrebbe iniziato a stabilire un contatto con l’uomo cercando di capire i motivi di quel gesto, quali fossero le sue necessità, i suoi problemi. Il 57enne si trovava in un forte stato di agitazione, ma il maresciallo è riuscito a ottenere la sua fiducia, a calmarlo, a farlo ragionare. Gli ha ricordato che era una brava persona, e gli ha assicurato che insieme avrebbero trovato una soluzione. E dopo una mezz’ora di mediazione che è sembrata interminabile, il maresciallo è riuscito a convincere il commerciante e a farlo desistere dal suo tragico intento. Una volta placato, l’ha guidato punto per punto su come scaricare la pistola.

Un lieto fine, ma nelle prossime ore si valuterà se possano esserci delle conseguenze. Intanto, e questo è l’aspetto principale, il 57enne è stato salvato. Per sicurezza sono state portate via da casa tutte le armi. Non ci sono stati feriti, a parte il grande spavento provato dalla moglie e dalla figlia.

Durante la notte, quando il cacciatore ha sparato dalla finestra, ha messo in allerta anche gli altri residenti della zona, svegliandoli, impauriti e ignari di cosa stesse accadendo. Gli abitanti sono scesi in strada e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata anche l’ambulanza. La vicenda resta al vaglio degli inquirenti.