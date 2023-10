Negozianti e ambulanti: "Riaprire i bagni pubblici in centro"

Sono stati realizzati vent’anni fa sotto la giunta Marinelli. Della gestione si occupavano alcuni disabili e svolgevano un servizio che al centro cittadino mancava da tempo. Dopo alcuni anni, sotto la giunta Corvatta, è stato dato il benservito ai custodi, la zona è divenuta centro di appuntamento per pusher e tossicodipendenti, registrati anche alcuni casi gravi di overdose e il provvedimento fu quello di chiuderli.

Il disservizio, in una città ove il mercato settimanale richiama al centro un sacco di gente, apparve subito evidente, ma sin qui sono risultati inutili tutti gli appelli alla riapertura. Adesso lo fanno anche i commercianti, non solo quelli del sabato ma anche quelli della domenica e quanti affollano piazza e varco in occasione di feste e movida. Insomma, è ora di riaprire quei bagni, ci vogliamo pensare oppure in caso di bisogno si chiede ospitalità al solito bar o alle aiuole dei vicini alberi di tiglio?

Da San Marone, invece, un altro tipo di appello (e non è il primo) viene direttamente dai residenti di via Giusti. Chiedono di poter parcheggiare in entrambi i lati della strada, come succede nella vicina via Leopardi.

"Siamo stufi di pagar multe che sono anche molto pesanti quando interviene il carroattrezzi", dice per tutti Katia Grappini.

"E se il Comune ritiene che la carreggiata sia troppo stretta – conclude a nome di tutti –, bloccate i lavori in corso dei marciapiedi. Sono troppo larghi e in periferia non servono a nulla".

Giuliano Forani