Negozianti fiduciosi: "Avvio ok, sulla scia di un Natale positivo"

I saldi rappresentano per le attività commerciali un momento molto importante soprattutto in un periodo come questo, costellato di rincari in vari settori e caratterizzato dall’aumento degli acquisti online. "I saldi sono iniziati nel migliore dei modi – spiegano Alessandra e Marta Cerfoglio titolari di Erboristeria Verde – speriamo di continuare con questo trend di vendita. Abbiamo un buon pacchetto clienti che risponde positivamente alle varie offerte che proponiamo e ancor di più ai saldi di fine stagione. Noi lavoriamo con l’Erbolario e abbiamo diversi prodotti arrivati già in sconto e disponibili fino a esaurimento scorte. Inoltre su alcuni, selezionati dall’azienda, abbiamo delle offerte che partono dal 30 fino a un massimo del 50 per cento e la clientela sta rispondendo positivamente". "In questi primi due giorni l’affluenza è stata ottima, ci sono stati molti turisti e questo ha agevolato le vendite, siamo sulla strada giusta per tornare alla normalità" dice Michela Cipriani titolare della Bottega di Milù. "I saldi sono partiti alla grande, procedendo sulla scia delle vendite natalizie che sono andate bene e siamo molto felici di questo" commenta Catia Sforzini di Bulli e Pupe Sport. "Sono partiti bene fin dal primo giorno che comunque era lavorativo - aggiunge Ludovica Mogetta di Bordi calzature - per proseguire il giorno della Befana in cui c’ è stato sempre movimento, sia mattina che pomeriggio, con la vendita di molti articoli su varie fasce di prezzo. Abbiamo lavorato bene e speriamo di procedere in questa direzione, i saldi invogliano i clienti all’acquisto: magari entrano per un articolo e poi, approffitando degli sconti, ne acquistano un secondo". "I saldi non sono iniziati in maniera eclatante – spiega Tiziana Principi di Emozioni - le aspettative ci sono, ma è anche vero che è cambiato il modo di fare acquisti. Le promozioni ora ci sono durante tutto l’anno, mentre prima il periodo dei saldi era un appuntamento che i clienti aspettavano per prendere l’occasione". "Il commercio è profondamente cambiato nel corso degli ultimi anni – conclude Maurizio Vallesi di Punto Sport – è la stagione che stiamo vivendo a essere complicata, anche con i saldi, non c’è più un ritorno economico significativo. Il futuro del commercio sarà gestito dalla grande distrubuzione che ha già apportato profondi cambiamenti nelle abitudini dei consumatori, basti pensare alla perdita dei rapporti interpersonali che prima invece erano fondamentali. I saldi sono solo un aspetto di una situazione ben più complessa".