Negozianti minacciati col coltello Rapinatore libero dopo la condanna

di Paola Pagnanelli

Accusato di due rapine a mano armata avvenute lo scorso settembre in piazza Pizzarello, è stato condannato a due anni e quattro mesi, ma essendo giovanissimo ha avuto la sospensione della pena e ora torna libero. Si è chiuso ieri il processo per direttissima collegiale per Mahdi Ez-Zaki, 19enne residente in città.

Il 23 settembre scorso, nella tarda mattinata, con il volto coperto da sciarpa e cappello il ragazzo era entrato nella tabaccheria "Vintage Tab", e minacciando il titolare, Mattia Quatrini, con un coltello dalla lama di 27 centimetri si era fatto consegnare l’incasso, circa 295 euro. Ma il tabaccaio aveva chiesto aiuto, e dal negozio di prodotti sardi lì vicino era arrivato Paolo Sanna, che aveva provato a fermarlo, finendo per ritrovarsi anche lui minacciato con il coltello dal bandito.

Il ragazzo dunque era riuscito a scappare, sicuro di averla fatta franca. Ma poche ore dopo, gli agenti della Squadra mobile diretti da Matteo Luconi lo avevano arrestato. Ez-Zaki infatti era andato in piazza Pizzarello con la sua auto, lasciata in una via vicina: un residente, messo in allarme dalle urla del commerciante, si era affacciato e lo aveva visto, annotando il numero di targa. Fin da subito, nell’udienza di convalida dell’arresto il ragazzo aveva ammesso di aver agito sotto l’effetto degli stupefacenti, che avrebbero su di lui effetti particolarmente intensi, si era scusato con i due rapinati e si era impegnato a risarcire i danni. Fino a dicembre era rimasto in carcere, e poi fino a ieri agli arresti domiciliari. Ieri mattina in tribunale, nell’ultima udienza, il pm Rosanna Buccini ha chiesto per lui la condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione. L’avvocato Mirela Mulaj ha tentato di ridimensionare gli episodi, puntando anche sul comportamento successivo alle rapine del ragazzo.

Alla fine il collegio gli ha inflitto la pena di due anni e quattro mesi, condanna che consente di concedere la sospensione condizionale della pena visto che l’imputato non ha ancora compiuto 22 anni. Il giovane è esploso in salti di gioia, andando persino a ringraziare i giudici, che lo hanno ammonito: questa è la sua ultima chance di rimanere libero.