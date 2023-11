Negozio natalizio di Emergency in via Lauri

A Natale, per sostenere il diritto alla cura in Italia e nel mondo basta un piccolo gesto. Dal 25 novembre al 24 dicembre, nel negozio di Emergency a Macerata, in Via Tommaso Lauri 32 è possibile trovare tantissime idee regalo e sostenere così i suoi progetti in Italia e nel mondo. Dai cesti e tessuti dall’Uganda agli accessori realizzati con materiali di riciclo, dai dolci natalizi alle magliette dell’associazione: sono solo alcuni dei tantissimi prodotti che si possono acquistare sia online, sia nel negozio di Natale Emergency. Le proposte regalo sono più di 70 dalla classica tazza fino all’agenda, ma anche tanti prodotti provenienti dai Paesi in cui l’associazione lavora o da realtà solidali che collaborano con la Ong. Tra queste cooperative solidali che garantiscono il rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori c’è la Musizi Joy, dove persone che abitano gli slum di Kampala creano decori per il Natale. E poi c’è il presepe della pace dal Perù, la collana con il ciondolo logo di Emergency. Lo Spazio Natale sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 16 alle 20, e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e delle 16 alle 20.