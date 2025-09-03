Compra un giocattolo e il negozio rifiuta il pagamento col Pos: scatta la multa

Camerino, 3 settembre 2025 - Un negozio nell’entroterra maceratese non ha accettato che il cliente pagasse con il Pos ed è stato multato dai militari della Tenenza di Camerino. All’acquisto di un giocattolo l’acquirente ha chiesto di poter pagare attraverso l’utilizzo del Pos. E, di fronte al diniego dell’esercente, il cliente non si è perso d’animo e per far valere i propri diritti ha effettuato una telefonata al numero di pubblica utilità 117 della Guardia di finanza, segnalando l’accaduto. È stata quindi attivata una pattuglia della competente Tenenza di Camerino che si è recata nel locale e, dopo aver verificato quanto evidenziato dal cliente nella telefonata, ha proceduto alla contestazione della violazione nei confronti del trasgressore, nonché alla successiva trasmissione del rapporto al prefetto di Macerata, Giovanni Signer.

L'operazione della tenenza di Camerino nell'entroterra maceratese

Le Fiamme Gialle ricordano che, a partire dal 30 giugno 2022, sono entrate in vigore le attuali disposizioni legislative con le quali sono state previste sanzioni nei confronti degli esercenti/professionisti che non accettano il pagamento elettronico da parte del cliente, indipendentemente dall’entità del corrispettivo, dalle modalità di svolgimento dell’attività e dalla natura del cedente o prestatore.

L’entità della sanzione è determinata da un importo in misura fissa pari a 30 euro, aumentato del 4% del valore della transazione per la quale sia stato rifiutato il pagamento elettronico.

“I cittadini onesti, le imprese e i professionisti che rispettano le regole possono trovare nella Guardia di finanza un sicuro e saldo punto di riferimento, come testimonia l’operazione di servizio in questione – ricordano le forze dell’ordine -. In tale ottica risulta fondamentale il numero di pubblica utilità 117 mediante il quale i cittadini dialogano direttamente con il corpo per segnalare episodi di interesse per la Guardia di finanza, in ragione delle peculiari funzioni di polizia economico - finanziaria, a tutela delle risorse pubbliche e degli interessi della collettività”.

Non è la prima volta che un esercente si rifiuta di permettere al cliente di pagare col Pos. Ma questa volta il cliente non è rimasto in silenzio. E il titolare si è beccato una multa.