Nei bar c’è il "caffè sospeso": "Attenzione verso chi ha bisogno"

Nuova iniziativa del Centro Sollievo di Mogliano per sensibilizzare sull’Alzheimer: da giovedì scorso e fino al 21 ottobre, ogni volta che i cittadini ordineranno una colazione nei bar aderenti all’iniziativa, potranno lasciarne una sospesa per gli utenti della struttura. Il 21 settembre è stata la giornata mondiale dell’Alzheimer e questo mese rappresenta un’importante occasione per informare la comunità e raccogliere fondi per sostenere le attività del centro.

"Partecipare è facile: basta ordinare la colazione come al solito e aggiungere un "caffè sospeso" all’ordine – spiega l’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Cecilia Cesetti –. Questo piccolo gesto, fatto da tanti cittadini solidali, permetterà alle persone affette dalla patologia di godere di una colazione gratuita, offrendo loro un momento di condivisione e sostegno. I bar aderenti all’iniziativa sono tutti quelli presenti nel territorio moglianese: Zanzibar, Lu Varà, Baretto 313, Pane, dolci e anche… caffè, Da Marina a Teatro e Bar Mora. Si tratta di una grande opportunità per il nostro Comune di dimostrare una volta ancora la sua grande solidarietà e attenzione verso chi ha bisogno. Non importa la dimensione del gesto: anche una piccola offerta può fare la differenza.

Un caffè, una brioche, una spremuta, ogni contributo sarà prezioso per aiutare gli ospiti del Centro Sollievo". L’iniziativa è organizzata dalla struttura stessa, in collaborazione con il Comune e i bar del territorio. Un modo per stare vicino alle persone malate, ai familiari e agli operatori, per rompere l’isolamento.

Lucia Gentili