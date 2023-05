"Nei campi da padel abusivi iniziati ugualmente i lavori"

di Lorena Cellini

Lavori intorno ai campi padel della concessone demaniale numero 5, sul lungomare sud, a cui il Comune ha contestato l’abuso edilizio in relazione alle piattaforme in cemento utilizzate per giocare.

Ieri la società che gestisce gli spazi, la Surf Club Civitanova, ha cominciato a innalzare le pareti perimetrali intorno ai due campi padel, preparandosi per l’estate, e reagisce l’associazione Civitasvolta, che ha presentato ricorso al Tar (tribunale amministrativo regionale, ndr) contro i permessi rilasciati dall’amministrazione comunale fin dal giugno 2021.

"Ci riserviamo – sottolinea Civitasvolta – di valutare la situazione. Abbiamo inoltrato l’accesso agli atti per capire quali sono i titoli autorizzatori che sottendono a questi lavori di ripristino del perimetro padel, visto il provvedimento pubblicato all’Albo pretorio del Comune, protocollo numero 24820 del 12 aprile di quest’anno, relativo alla contestazione di abuso edilizio visto che nello stesso si specifica che l’opera era stata realizzata in assenza di titolo abilitativo".

La Surf Club Civitanova, in relazione al rapporto di polizia giudiziaria in cui veniva rilevato a suo carico l’abuso nella ‘pavimentazione in erba sintetica e sottostante pavimentazione in cemento’, pubblicato anche settimane fa sulle nostre colonne, ha fatto sapere "che le pavimentazioni in lastre di cemento amovibile sono consentite in spiaggia a certi limiti di distanza dalla battigia, così come sono già diffusamente presenti in molti stabilimenti balneari del litorale.

Già da diverse settimane abbiamo inoltrato al comune i documenti necessari alle pratiche edilizie e stiamo attendendo la conclusione dell’iter burocratico". Ora resta da capire come si svilupperà la storia.