"Nei cantieri c’è il nostro futuro"

"Il centro storico oggi è un grande cantiere e siamo felici, significa che c’è un orizzonte". È iniziata dal borgo antico la relazione pubblica della sindaca Giuliana Giampaoli, che nel cappello inziale ha fatto riferimento al Carnevale del primo marzo in programma per la prima volta nella zona industriale.

"Tanti cantieri portano disagi, è vero – ha premesso la sindaca –, ma allo stesso tempo è positivo sia per la ricostruzione privata che pubblica, come palazzo Persichetti e chiesa di San Francesco e a breve partirà il blocco archivi, quindi la scelta è stata ragionata. Dopo sarà possibile mettere mano ai sampietrini". Il viaggio del primo cittadino inizia da San Claudio dove "c’è il progetto del rifacimento dell’illuminazione in contrada Trodichetta e di una nuova palestra affiancata alla scuola primaria, accessibile anche al di fuori dell’orario didattico. Inoltre, è terminato l’Info Bike". Ha continuato con la zona industriale. "Si sono conclusi i lavori per il nuovo campo da calcio a 5 in via Mattei, manca solo di posare il manto", e in via Fonte dove sorgerà la nuova sede dell’Ipsia. "Dopo la certezza del contributo per la ricostruzione di palestra e laboratori e di poter salvare il campo sportivo ex Enaoli – ha spiegato Giampaoli –, ora abbiamo il documento di indirizzo progettazione. A breve partiranno poi i lavori per la nuova mensa alla scuola primaria Martiri della Libertà".

Stessa situazione per le nuove scuole elementari e medie in via Grazie. "Anche qui è stato redatto il documento di indirizzo progettazione, nella vicina via Raffaello, per il nuovo campo polivalente manca il manto e in via Crivelli sono in fase di acquisto i giochi che in primavera saranno nella nuova area verde".

Focus sul cimitero comunale. "Siamo alla fase esecutiva per il progetto della nuova ala da circa mille loculi, in più è stata aggiudicata l’opera di restauro del porticato storico". Su Villa Fermani "sono in corso i lavori all’interno dell’edificio storico e attendiamo il rilascio da parte della Soprintendenza dell’autorizzazione per la ripiantumazione. In più ci sono i progetti per gli impianti sportivi, tra cui la sostituzione dalla copertura del bocciodromo e nuovi campi da padel: un polo rinnovato con un investimento di oltre due milioni di euro".

Quanto poi a Colbuccaro "a giorni partirà il secondo stralcio dei lavori per la strada dal bar alla chiesa. Sulla nuova scuola in via Veneto, tramite l’accordo quadro è già stata individuata la ditta, siamo al progetto definivo".

Diego Pierluigi