Nei guai per reati di natura sessuale . Giovane operaio espulso dall’Italia

Nei guai per reati di natura sessuale: 23enne espulso e accompagnato alla frontiera. Nel corso di una serie di controlli volti a contrastare l’immigrazione clandestina, gli agenti di polizia di Macerata hanno revocato il permesso di soggiorno a un albanese, operaio edile e residente in città, risultato responsabile di numerosi reati l’ultimo dei quali di natura sessuale. Per questi motivi, il prefetto di Macerata ha emesso il decreto di espulsione nei confronti del cittadino straniero. Il questore ha, quindi, disposto l’accompagnamento alla frontiera del 23enne albanese, avvalendosi della collaborazione dell’ufficio immigrazione della Questura. Dopo la convalida da parte del giudice di pace, l’operazione è stata eseguita dagli agenti, che hanno accompagnato il giovane alla frontiera marittima di Ancona dove, nella serata dell’altro ieri, è stato imbarcato su una nave diretta in Albania, segnando così il definitivo esodo dal territorio nazionale.