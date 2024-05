Nei pacchi c’erano 55 chili di marijuana. Il destinatario denunciato per spaccio

Blitz delle Fiamme Gialle all’interno del magazzino di un corriere espresso nella zona industriale di Civitanova, il fiuto del cane antidroga scova 55 chili di marijuana. Nei guai un trentenne civitanovese, che era il destinatario dello scatolone.

Nel corso dei consueti controlli svolti dalla Guardia di Finanza per prevenire e contrastare i traffici illeciti, con particolare riguardo a quelli riguardanti l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ulteriormente rafforzati in base a quanto concordato in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i militari della Compagnia di Civitanova, con la collaborazione del cane antidroga, continuano a monitorare i magazzini dei corrieri espressi ubicati nella provincia di Macerata, e a effettuare i controlli esterni dei colli solitamente presenti, con l’obiettivo di individuare l’eventuale occultamento di sostanze stupefacenti.

Nel corso di uno di questi controlli, all’interno di un magazzino nella zona industriale, le insistenti segnalazioni del cane Hanima hanno permesso di individuare diversi pacchi, in attesa di essere consegnati al destinatario. I finanzieri, ritenendo che quei colli potessero contenere sostanze stupefacenti, dopo l’autorizzazione della procura li hanno aperti e ispezionati, rinvenendo al loro interno, complessivamente, oltre 55 chili di marijuana. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro probatorio e il destinatario della spedizione finita nel mirino delle Fiamme Gialle, che è stato subito individuato, è stato denunciato a piede libero per spaccio. Si tratta, come si diceva, di un civitanovese sui 30 anni.

Gli accertamenti nei magazzini delle ditte di spedizione e dei corrieri sono sempre frequenti e continueranno anche nelle prossime settimane: sono soltanto una delle molteplici attività di controllo che vedono impegnati i finanzieri.

Chiara Marinelli