Neighbors Duo in concerto alla libreria Passepartout

Da Rotterdam a Recanati, il Neighbors Duo si si esibirà dopodomani alle 19 alla libreria Passepartout. Neighbors è un duo composto dal giovane virtuoso del tar e dell’oud persiano Reza Mirjalali, e da uno più poliedrici musicisti italiani sulla scena internazionale, Simone Bottasso, all’organetto. Neighbors ("vicini" in italiano) è l’incontro tra storie e sonorità diversissime – quella occitana e jazz, quella persiana, nell’amalgama di Rotterdam – che riescono a cantare assieme un’unica, nuovissima lingua. La musica dei Neighbors intesse un racconto personale e corale: le tantissime voci di libertà in Iran, di cui Reza è stato testimone diretto, ma sopratutto la voglia di creare dei mondi vicini in cui potersi davvero incontrare. Bottasso è da sempre legato alla famiglia Castagnari, non solo tra i migliori costruttori di organetti del mondo, ma anche bottega di famiglia e di sperimentazione continua con i musicisti. Inoltre, Simone e Nicolò Bottasso e ancora Reza Mirjalali realizzano le colonne sonore per "Biserta. Storia a Spirale", documentario della casa di produzione recanatese Cosenude Media Projects, ambientato in Tunisia. Il concerto dei Neighbors in tournée europea per tutta l’estate, è organizzato dalla Libreria Passepartout e dal festival "Due passi nel folk", in collaborazione con Cosenude Media Projects e Acli.