"Nel 2023 apriremo tanti cantieri"

Massimo Baldini, sindaco di Matelica, getta lo sguardo sul prosismo anno e su quanto si sta facendo in questo periodo. "Stiamo affrontando la ricostruzione post sisma, stiamo lavorando – ha scritto in una lettera ai cittadini – con il Pnrr, con il Pnc, con il Cis, con la viabilità, per salvare le scuole superiori a Matelica, per ripristinare le mura castellane. Abbiamo contenuto le spese per le luminarie natalizie, ma nel contempo abbiamo visto quanto coinvolgente sia il centro con quanto messo in campo da Pro Loco, Associazione commercianti del centro e dall’assessorato al turismo con la Casa di Babbo Natale e tutti gli addobbi nelle vie. L’illuminazione pubblica è stata riaccesa rinunciando ad un importante risparmio energetico, ciò è stato fatto anche grazie al raggiungimento del 91% di illuminazione a led e quindi si è evitato un aumento dei costi per l’illuminazione del 300%. Il prossimo anno vedrà l’inizio dei lavori di restauro del palazzo comunale e della caserma dei carabinieri, si stanno mettendo a terra progetti approvati e finanziamenti ricevuti. Prenderà vita la rigenerazione urbana di Borgo Nazario Sauro e dello “spazio immagine” di via Tiratori. Altre vie cittadine verranno sistemate grazie ai progetti presentati e ai finanziamenti ottenuti. La rigenerazione urbana seconda parte di tre milioni e mezzo di euro vedrà la sistemazione del quartiere Campamante – San Francesco oltre alle mura castellane. Il 2023 sarà ancora di più un cantiere aperto"