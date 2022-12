"Nel 2023 vogliamo rendere la città virtuosa"

di Giorgio Giannaccini

Si dice soddisfatto dell’anno appena trascorso e dei numeri sul fronte turistico, che hanno incoronato Porto Recanati come la regina delle presenze turistiche in tutta la provincia. Ma ora, il sindaco Andrea Michelini guarda le tante sfide che lo attenderanno nel 2023, e tra queste le annose criticità da risolvere come il Kursaal, il capannone Nervi, la spiaggia in zona Montecatini e il fosso della Vena.

Sindaco Michelini, siamo ormai a fine anno: quale è la sua analisi sul 2022?

"È stato senza dubbio un anno molto impegnativo per me e tutta l’amministrazione comunale. Sono stati 12 mesi molto intensi, nei quali abbiamo maturato esperienza e consapevolezza nella gestione delle economie che abbiamo impiegato per offrire servizi più efficienti".

È soddisfatto dei dati turistici che hanno premiato di nuovo, nella nostra provincia, Porto Recanati? Crede che si potrà fare meglio?

"I dati turistici del 2022 sono stati al di sopra di ogni aspettativa. Abbiamo avuto un incremento di arrivi, a doppia cifra, rispetto all’ultima stagione ante pandemia (2019). Abbiamo provato a implementare sempre più eventi destagionalizzati, ultimo esempio "Il Gusto del Mare", svolto tra novembre e dicembre. Abbiamo la certezza di poter essere appetibili anche oltre il periodo estivo e su questo continueremo a lavorare".

Invece, quali sono le criticità che tuttora ravvisa in città? "Stiamo vivendo un periodo difficile, dovuto alla guerra in atto, al Covid che è ancora di attualità, a eventi climatici e alla crisi del mondo del lavoro. Dobbiamo essere molto attenti e tempestivi nel dare risposte alle tante problematiche sociali, a partire da quelle giovanili. Grande attenzione e impegno, visto il particolare periodo economico che stiamo vivendo, dovrà essere dato alle politiche sociali". Tra le questioni più note, c’è l’annoso problema della riqualificazione dell’ex cineteatro Kursaal.

"Con una recente delibera abbiamo stanziato somme per il collaudo tecnico-amministrativo del Kursaal, all’esito del quale potremo sancire il reale stato dell’opera. E abbiamo pure stanziato ulteriori 30mila euro per studi di progettazione finalizzati a rendere la struttura non solo fruibile, ma anche dignitosa. Visto che si profilano finanziamenti per la cultura, dovremo essere attenti nel cogliere ogni possibilità di finanziamento per restituire alla città un teatro degno del suo nome".

Di recente il Pd ha sollevato le problematiche dell’inquinamento della spiaggia in zona Montecatini, dell’amianto nel capannone Nervi e del fosso della Vena. Si possono prospettare interventi risolutivi su tali questioni?

"Per il Capannone Nervi è stato affidato un incarico per l’esecuzione dei rilievi finalizzata alla redazione di un progetto di sistemazione complessiva della struttura. Per la spiaggia in zona Montecatini, è stato affidato a un pool di professionisti il compito di redigere un progetto di bonifica dell’area interessata da inquinamento. Non appena elaborato, potremo attivarci per il reperimento delle risorse necessarie all’operazione di risanamento. Per il Fosso della Vena, una volta esclusa dai tecnici dell’Ambito la possibilità di spostare il corso d’acqua, l’unica ipotesi è realizzare una nuova linea fognaria parallela, all’interno dell’Hotel House. Le note vicende che hanno portato alla dimissione dell’amministratore, impediscono al momento qualsiasi intervento. Va precisato che il fosso non subisce contaminazioni".

Quale è il suo augurio che rivolge alla popolazione per il 2023?

"Che possa essere per tutti noi, un anno dove i progetti, le speranze e i sogni tornino a essere i principali traguardi da raggiungere. A noi amministratori il compito di rendere Porto Recanati una città virtuosa".

E che obiettivi nuovi intende perseguire?

"Migliorare l’efficienza dell’amministrazione pubblica: stiamo avviando un processo di riorganizzazione, per diventare un modello di amministrazione più trasparente, partecipato e a misura di cittadino".