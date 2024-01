"Nel 2024 completeremo le opere. Obiettivo tornare alla normalità"

Un altro anno di amministrazione si è chiuso per l’amministrazione della sindaca Rosa Piermattei che traccia un bilancio del 2023 senza dimenticare le aspettative per l’anno appena iniziato: "Ci attendiamo di portare a termine tante opere già avviate, come il rifacimento del giardino pubblico Coletti e ad altri cantieri come quello del recupero del palazzo del Municipio, in piazza Del Popolo". Il saluto al 2023, insomma, è sulla scia del "sano ottimismo" perché i prossimi mesi saranno impegnativi e sempre sulla strada, già in parte tracciata, del ritorno alla normalità dopo il terremoto del 2016. "Questo è il pensiero più grande – dice – perché purtroppo ci sono ancora troppe famiglie alle prese con una quotidianità che non è normalità. Vorrei, per tutti, il ritorno alla vita vera dopo le tante difficoltà patite per colpa del sisma, della pandemia, delle guerre. Abbiamo bisogno di normalità". Nel guardare indietro al 2023, non si può non ricordare l’inserimento di ben 16 edifici di culto settempedani nel nuovo programma per la ricostruzione delle chiese danneggiate dal sisma 2016. Ma anche l’avvio del recupero del giardino monumentale Coletti grazie al Pnrr per la linea di intervento che riguarda i progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, per oltre 740mila euro. I lavori sono in fase di ultimazione. Restando in tema di ricostruzione, è di un anno fa la notizia della nuova ordinanza del commissario straordinario Guido Castelli per la realizzazione della nuova casa di riposo. Per la cultura Piermattei ricorda la nuova Rete museale dell’Alta Valle del Potenza e la creazione del nuovo Cammino dei Forti da parte dell’associazione Pranzo al Sacco. E nel 2023, dopo anni di attese e speranze il Touring Club Italiano ha assegnato alla Città la Bandiera Arancione. Infine, sarà ricordata nell’anno appena concluso, l’apertura da parte dell’arcidiocesi e del Comune, dell’emporio solidale, una sorta di "supermercato" in cui i prodotti vengono però messi a disposizione gratuitamente per chi si trova in una situazione di difficoltà economica, e i lavori di riqualificazione urbana di via Battisti e via Porta Orientale. Le opere sono state finanziate con i fondi del Piano complementare al Pnrr. Gaia Gennaretti