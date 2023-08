Nel 2024 la sessantesima edizione In scena l’omaggio a Giacomo Puccini

"Il festival, con i risultati positivi di pubblico, di incasso e di critica ha dimostrato tutta la sua vivacità. Lo sforzo collettivo è stato ricompensato dal successo. Tutto ciò ci permette di partire da una solida base per fare ancora meglio in futuro, proprio dalla prossima edizione del 2024. I maceratesi in primis, i marchigiani e oserei dire l’Italia intera devono essere orgogliosi di ciò che il piccolo cuore pulsante della città di Macerata, con la sua più importante manifestazione, è in grado di produrre". È il sovrintendente Flavio Cavalli (nella foto) a lanciare l’anninversario 2024, quando allo Sferisterio andrà in scena la 60esima edizione del Macerata Opera Festival, dedicato principalmente al compositore Giacomo Puccini nel centenario della morte. La stagione si svolgerà dal 19 luglio al 18 agosto e vedrà alcune novità assolute come l’esecuzione, per la prima volta in arena, della Fanciulla del west, cui seguiranno due opere molto celebri come Turandot e La bohème. È in cantiere, inoltre, un progetto dedicato ancora a Puccini con il Trittico (Il tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi) che sarà l’occasione per conoscere i legami del compositore di Lucca con l’Europa musicale di inizio Novecento, attraverso un percorso parallelo con i lavori di altri tre compositori. L’idea alla base della prossima stagione è di tratteggiare in dettaglio il profilo artistico di Puccini: da un capolavoro della prima maturità – da sempre simbolo della capacità dell’opera d’interpretare il presente – come La bohème, al successo sancito anche da un titolo americano, La fanciulla del west, all’inconsueto Trittico, all’estremo contributo all’esotismo orientale con l’incompiuta Turandot. Nella programmazione artistica del Festival 2024 non mancherà la danza con una nuova creazione dal titolo "Notte Morricone", realizzata in collaborazione con la Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto e il coreografo spagnolo Marcos Morau. "Il festival ha mostrato una visione culturale nuova – conclude l’assessore Katiuscia Cassetta – capace di intercettare anche un pubblico raffinato e competente. Dal confronto quotidiano con spettatori, critici, giornalisti, appassionati e semplici curiosi ho avuto la conferma che la strada intrapresa sia quella giusta".