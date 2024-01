"Nel 2024 priorità alla comunità energetica"

Tempo di propositi per il nuovo anno e a fare il punto su lavori e opere pubbliche è l’assessore delegato Stefano Falcioni che prevede un 2024 impegnativo ma soddisfacente.

Assessore, com’è andato il 2023?

"Abbiamo completato alcuni cantieri iniziati sotto la precedente amministrazione ma anche con la nostra. Soprattutto abbiamo impostato e trovato fondi per opere di manutenzione straordinaria che ritenevamo importanti da anni. Alcuni poi per motivi contingenti non li abbiamo terminati e mi riferisco alla strada di Arcofiato e quella di Madonna delle carceri. Per Arcofiato le nostre risorse sono poche. Appena il tempo meteorologico lo permetterà faremo il tratto programmato. Su Madonna delle carceri siamo in attesa che l’Assm inizi i lavori di rifacimento delle fogne per asfaltare e fare i marciapiedi, sarebbe uno spreco di soldi altrimenti. Con l’occasione anche noi faremo un lavoro sulle acque bianche perché dei tombini creano problemi".

Le priorità per il 2024?

"Innanzitutto la comunità energetica. Dovremmo chiudere la partita. Non so se ci riusciremo tra gare d’appalto e ricerca del partner però questo è l’anno per far partire i lavori; forse nel 2024, più probabilmente nel 2025. Un’altra priorità il palazzetto per aver ottenuto un contributo importante che ci permetterà di partire con la ristrutturazione. Nel 2023 abbiamo trovato i fondi e nel 2024 verranno impostati i lavori. A differenza di come dice la minoranza non spendiamo i soldi a caso, ma se ce li abbiamo".

Edifici o opere pubbliche in centro?

"La cosa più rapida è il parcheggio meccanizzato perché dobbiamo solo dare l’incarico e quindi per il 2024 può essere completata. Per i palazzi dovrebbe essere l’anno in cui finire le procedure per il comune, almeno per la parte teatro, e l’ex Banca Marche".

Nel quartiere Vallicelle e frazioni?

"A Vallicelle abbiamo la necessità di concludere la casa di riposo per cui nel 2024 dovremmo inaugurarla. Nelle frazioni abbiamo gli interventi sulla rete stradale, ma quelli dipenderanno da come chiuderemo il bilancio, più avanzo avremo più soldi per le frazioni. Stiamo ragionando su Pozzuolo e Statte per l’utilizzo di fondi della comunanza agraria locale. Probabilmente qualche tipo di opera almeno a Statte la faremo, dalla strada alla sistemazione della fonte e un minimo di arredo urbano".

Altro in programma?

"Dal punto di vista urbanistico dovremmo andare in consiglio comunale con provvedimenti che aggiornano norme tecniche attuative per la ricostruzione nelle aree agricole. Poi da valutare l’impatto della nuova legge urbanistica regionale approvata qualche settimana fa dove c’è una dispesa per le aree del sisma. La criticità grossa del 2024 sarà trovare tecnici ingegneri e architetti. Mancano nell’ordinario e per l’ufficio di cantierizzazione, direi quattro in tutto. Tra qualche settimana saremo pronti con i concorsi pubblicati".