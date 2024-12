Nel bilancio 31 milioni dai tributi

Vale 133 milioni di euro il bilancio preventivo 2025 del Comune, votato il 25 novembre in giunta e che dovrà essere votato dal consiglio comunale. Tante sono le entrate e altrettante le uscite previste, composte principalmente da 31.762.000 euro di tributi, 46.641.000 euro di entrate in conto capitale e 9.249.000 euro di entrate extra tributarie, 10.608.000 euro di trasferimenti correnti, 2.745.000 euro di mutui. Sul fronte delle uscite, valgono 50.568.000 euro le spese correnti e 60.446.000 quelle in conto capitale. Il capitolo dei tributi comunali registra l’aumento della tassa rifiuti il cui gettito previsto nel 2025 ammonta a 9.560.000 euro.

Pesante il salasso Tari subito dai cittadini negli ultimi anni, con un 18% in più caricato sul biennio 2024/2025, l’ennesimo visto che in tre anni il gettito del tributo è passato dagli 8.100.000 euro del 2022 ai 9.5 milioni di oggi. Rilevante anche l’entrata garantita dall’addizionale Irpef, che resta invariata (0.72%) per un introito di 3.900.000 euro, e dall’Imu che pure non è stata toccata e che porta nelle casse di Palazzo Sforza 11.400.000 euro. Boom degli incassi dalle licenze edilizie. La somma iscritta a bilancio si attesta sui 7.216.000 euro, un numero record e considerato il fatto che i progetti legati al Piano casa sono scaduti a dicembre 2024, sarebbe da capire quante altre costruzioni o varianti urbanistiche sono dietro l’angolo se l’amministrazione ha ritenuto di iscrivere a bilancio una cifra così rilevante. Quasi 750.000 euro invece i proventi che il Comune pensa di poter ottenere dall’attività sanzionatoria dei vigili urbani. Quanto alle opere pubbliche, l’amministrazione ne prevede per circa 60 milioni di euro e per la metà (28 milioni) sono finanziate dallo Stato, 10 milioni con contributi regionali, per 290.000 euro con fondi dell’Atac e relativi ai proventi della vendita di Gas Marca, per 4 milioni di euro da oneri di urbanizzazione e per 2.6 milioni da mutui.

Tra le opere più costose inserite nel programma le pavimentazioni stradali e il rifacimento dei sottoservizi nel borgo marinaro (6.700.000 euro), progetto agganciato alla riqualificazione del Varco sul mare e che, però, non figura tra le priorità dove invece sono stati inseriti le fognature di viale Vittorio Veneto e corso Garibaldi (1.000.000 ero) e la realizzazione del campo di calcio in erba sintetica a Santa Maria Apparente (un milione di euro).