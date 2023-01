"Nel calendario fatto dal Comune mancano date fondamentali"

Neanche il tempo di distribuirlo a scuola che già fioccano le prime polemiche sul calendario con alcuni personaggi illustri della città, intitolato "Alla scoperta delle nostre radici", predisposto dall’amministrazione comunale grazie anche allo sponsor del Pigini Group e di Eli edizioni. Simone Simonacci e Pierluca Trucchia (nella foto), consiglieri di Fratelli d’Italia, sfogliando le pagine dei dodici mesi dell’anno hanno, infatti notato "gravi dimenticanze in quanto non sono state inserite molte date importanti collegate alla scoperta delle nostre radici". Nell’interrogazione presentata immediatamente al sindaco e al presidente del Consiglio fanno presente che non è stata sottolineata la data del 15 giugno, festa del Patrono della città, San Vito Martire, importante "se si parla di radici e soprattutto se le festività religiose dell’Islam e dell’Ebraismo sono state invece giustamente inserite con dovizia di particolari. Altre assenze importanti come il 10 febbraio "Giorno del Ricordo dei martiri delle Foibe (legge nazionale)", come il 17 marzo in quanto Festa dell’Unità d’Italia e il 4 novembre come Festa dell’Unità nazionale. Eppure sono state inserite molte altre giornate, come quella della Risata, quella dell’Amicizia o quella della Gentilezza: tutti valori sicuramente da trasmettere ai nostri bambini, ma crediamo che anche il ricordo di chi si è battuto per consegnarci il nostro Paese sia qualcosa da far comprendere ai più giovani". Tra i 12 personaggi raccontati nei relativi mesi ci sono il tenore Beniamino Gigli, Paolina Leopardi, sorella del poeta, il compositore Giuseppe Persiani, la ceramista Adelaide Gigli, l’ebreo Italo Servi ed altri. Grave, infine, per una città come Recanati che basa gran parte della sua fortuna sul poeta Giacomo Leopardi dimenticare proprio il suo compleanno e non sottolineare la data del 29 giugno. "Ciò premesso – conclude l’interrogazione – vorremmo conoscere quali sono stati i metodi per la scelta delle ricorrenze e dei personaggi e i motivi per cui il progetto non è stato condiviso nelle commissioni consiliari collegate".