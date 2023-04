Nel canile comunale accolti ventidue randagi

Saranno ospitati nel canile multizonale di Civitanova i cani provenienti dal Comune di Treia,da quello di Urbisaglia e da quello di Petriolo. Vivranno tutti sulla costa i randagi che venivano fino a poco tempo fa accuditi, nel canile di Macerata, dalla cooperativa sociale Meridiana che si occupava di loro all’interno del convenzione stipulata con l’amministrazione comunale maceratese. Dopo la cessazione della gestione di questa struttura, si è posto per la Meridiana il problema di sistemare le bestiole, di cui già si occupava,e siccome il contratto con il Comune di Civitanova per il pensionamento dei cani nella struttura multizonale della zona Piane Chianti prevede la possibilità del ricovero di cani randagi provenienti da altri comuni, previa autorizzazione dell’amministrazione civitanovese, si è dato il via al trasloco. Sulla base del censimento di marzo le, bestiole oggetto del trasferimento risultano 22: dieci provenienti da Treia, nove da Urbisaglia e tre da Petriolo. I sindaci di questi comuni continueranno ad avere sul proprio bilancio l’onere di mantenere gli animali ricoverati a Civitanova per quanto riguarda le spese per l’alimentazione ed eventualmente anche quelle sanitarie. Un trasferimento possibile perché il canile di Civitanova, stante la sua capienza potenziale (80 posti) ha parecchi box liberi in quanto le presenze registrate nel febbraio del 2023 sono state di 29 cani, e per quanto riguarda gli spazi del canile sanitario, a fronte di 16 posti, ne sono stati occupati cinque. Inoltre, c’è posto a volontà anche nel gattile, in caso dovesse presentarsi la necessità di accogliere anche i mici. Possibilità che si sono aperte grazie alla grande attività di affido degli animali che a Civitanova consente di avere una struttura mai sovraffollata. L’amministrazione rivierasca ha dato il via libera per accogliere i nuovi ospiti, stante che tutti gli oneri sono a carico dei tre comuni da cui provengono.

Lorena Cellini