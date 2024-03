Nel ciclo museo pedalano insieme passione sportiva e tradizioni locali

Ha aperto le sue porte, domenica pomeriggio a Montefano, il "Ciclo Museo", l’esposizione permanente di biciclette storiche appartenute a cittadini montefanesi e non solo. Il Ciclo Museo, oltre che un luogo per ammirare pezzi unici di storia su due ruote, è anche un tributo alla tradizione e alla cultura locali. Numerose biciclette, testimonianze di un tempo in cui i mestieri si muovevano su due pedali, sono state recuperate e restaurate con grande cura da Sandro Braconi e da altri cittadini montefanesi che hanno lavorato con lui.

Dopo il taglio del nastro, è stata sottoscritta l’adesione del Comune di Montefano al protocollo d’intesa "Noi Marche", un progetto di promozione turistica gestito da Miconi Srl e promosso dai Comuni del territorio maceratese, anconetano, ascolano, fermano e pesarese. Il protocollo, sotto l’egida della Regione Marche, include "NoiMarcheBikeLife", un’iniziativa volta a valorizzare il cicloturismo nella regione. La cerimonia del taglio del nastro è stata presieduta dal sindaco Angela Barbieri, alla presenza del colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dei carabinieri, e del tenente Soccionovo del comando provinciale della Guardia di Finanza di Macerata. Nel suo discorso, il sindaco Angela Barbieri ha espresso grande soddisfazione per l’apertura del museo "che permette di ricordare e preservare le tradizioni e le storie di vita della nostra cittadina. Voglio ringraziare calorosamente tutti voi che siete qui oggi e tutti coloro che hanno contribuito al recupero e al restauro delle biciclette: l’Associazione Culturale ’La Rondinella’, Giovanni e Sandro Braconi, Franco e Sante Carnevali, Franco Coppetta, Valentina Pigliapoco, Antonio Maccaroni e il nostro Francesco Vescovo. L’adesione al protocollo d’intesa "Noi Marche" è un ulteriore passo avanti verso la promozione del nostro territorio e delle sue ricchezze culturali" ha concluso Barbieri.

Antonio Tubaldi