Nel cortile del ’Vaccaj’ Omaggio a Morricone

Un omaggio sentito al genio della musica cinematografica, Ennio Morricone, domani alle 21 al cortile dell’istituto musicale Nicola Vaccaj di Tolentino. Protagonista lo Stefano Conforti Quartet. Il progetto, intitolato "Around Morricone", è stato organizzato dall’associazione Musicamdo, in collaborazione con l’istituto Vaccaj, la Regione e il ministero della cultura. Sul palco un ensemble di musicisti che incanterà il pubblico con brani intramontabili tratti dalle colonne sonore composte dal maestro. Il quartetto è composto da Stefano Conforti (nella foto) ai sassofoni, Alessandro Menichelli al piano, David Padella al contrabbasso e Roberto Bisello alla batteria. Un viaggio attraverso "Giù la testa", "C’era una volta in America", e "C’era una volta il west" di Sergio Leone, "The Mission" di Roland Joffè, "Una pistola per Ringo" di Duccio Tessari, e "Nuovo Cinema Paradiso" di Giuseppe Tornatore. Le celebri melodie saranno presentate al pubblico con arrangiamenti originali, rivisitate in chiave jazzistica e affiancate da suggestive clip tratte dai film stessi. Un riconoscimento all’eredità immortale di un artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica e del cinema. La biglietteria aprirà alle 20.30 direttamente nella location del concerto,. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare il numero 3333667943.

Lucia Gentili