Nel fine settimana giochi, presepe e corsa di Natale

Fine settimana ricco a Tolentino. Oggi, dalle 15 alle 19 in centro il Trenino Grinchmas. Alle 16.30, alla Galleria Europa, "I bambini fanno il Natale", giochi a cura dell’associazione Amici Per; a seguire, alle 17, "La natività come simbolo di amore e di pace", inaugurazione del presepe realizzato da Giancarlo Cegna e Ilio Scarpacci con Andrea Merlini, Alessio D’Aniello, Alessandro Nardi e Fabio Montemarani. Fino alle 22 "Grinchmas shopping sotto le stelle" nei negozi del centro. Domani mattina in piazza della Libertà "Tolentino Christmas Running", iscrizioni aperte dalle 9.