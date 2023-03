Nel libro di Sanapo non ci sono ’scarti’

Domani alle ore 17, nei locali dell’oratorio Don Bosco di Porto Potenza, sarà presentato il libro "Incontro all’Infinito", che raccoglie poesie e brevi meditazioni scritte da Antonio Sanapo, malato di tetraparesi spastica distonica e ricoverato fin dal 1979 nell’Istituto di riabilitazione Santo Stefano. Questa pubblicazione vuole offrire diversi spunti di riflessione. In primis che le persone considerate all’apparenza ’scarti’ per la società, hanno in realtà anche grandi capacità e devono essere solo aiutate a valorizzarle. Inoltre, si vuole fare luce sul lavoro dei volontari a fianco di Antonio Sanapo, che hanno avuto la pazienza di ’tradurre’ le sue emissioni gutturali in parole, e confermano che il principio della solidarietà ha ancora un senso e un valore, specie in una società sempre più egocentrica. Infine che l’autore, pur non potendo parlare, ha dato una testimonianza al Vangelo dell’Amore perché, pur avendo dovuto affrontare sofferenze difficilissime, non ha mai maledetto il Signore (come Giobbe) per la vita che gli ha posto davanti. Nell’incontro, aperto a tutti, verrà distribuito gratuitamente il libro a tutti i volontari presenti.