Nel libro di Tassetti il mondo contadino tra storia e leggenda

Nuovo incontro alla biblioteca Mario Ciocchetti di Belforte. Domani, alle 17, sarà ospite lo scrittore civitanovese Enrico Tassetti (foto) per presentare il suo ultimo libro ’I tre libri del comando’. "Tra le credenze del mondo contadino vi era quella del favoloso ’livretto de lo commanno’ (libro del comando) - spiega l’autore -, un libro di magia dove secondo la tradizione popolare erano scritti, a volte in un linguaggio arcaico a volte chiaramente, tutti gli incantesimi e le formule necessari per soggiogare al proprio volere (comando) una vasta schiera di demoni, con l’aiuto dei quali il possessore del libro poteva richiedere e fare qualunque cosa gli destasse piacere. Una leggenda diffusa soprattutto nel Centro Italia con le Marche protagoniste, poiché tali libri per risultare funzionali al negromante, andavano consacrati sui Monti Sibillini".