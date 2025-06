Nel limbo delle prese in carico: "Nessuna chiamata dal Cup, costretta a fare la ’voce grossa’"

"Voglio ringraziare la Federconsumatori grazie al cui intervento sono riuscita a sbloccare la situazione. Credo, però, che le cose dovrebbero andare diversamente, senza costringere i cittadini a fare la "voce grossa" per veder rispettati i tempi previsti dalla legge". La maceratese Sabrina Lapponi, commenta così le difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie in cui è incappata. "È bene che tutti sappiano che ci sono dei termini, dalla cosiddetta presa in carico che, secondo quanto previsto dall’impegnativa del medico, sono definiti per legge, al punto che se il servizio pubblico non è in grado di rispettarli può dirottare il paziente verso una struttura privata convenzionata, alle stesse condizioni previste per il Servizio sanitario nazionale. In pochi, però, lo sanno". La vicenda è iniziata a febbraio, quando Lapponi, dovendosi sottoporre a degli esami di controllo, si è recata dal medico di base per avere le prescrizioni e, con queste, si è rivolta al Cup. "Trattandosi di esami programmati – spiega – le norme prevedono che, dal momento in cui ho chiesto al Cup di prenotare, debba essere richiamata entro 90 giorni con l’indicazione del giorno in cui potrò fare l’esame". Lapponi ha aspettato la scadenza del termine ma, "passati i 90 giorni, il telefono è rimasto muto. Dopo una settimana, mi sono rivolta allo sportello dedicato di Federconsumatori e Spi". "Noi abbiamo segnalato la situazione al Cup, evidenziando come il mancato rispetto dei tempi faccia scattare delle sanzioni", sottolinea Romina Maccari, che cura lo sportello dedicato alla sanità. Così, guarda caso, subito dopo è arrivata la chiamata con le date delle prenotazioni. "Sono soddisfatta – dice Lapponi –. Ma mi chiedo: se non mi fossi rivolta a Federconsumatori, quando sarebbe arrivata la chiamata?".