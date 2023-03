"Nel Pd una bella vitalità anche a livello locale"

"I nuovi componenti del direttivo sono Augusto Ciuffetti, Fulvio Esposito e Tommaso Romanelli. Entrano quindi forze nuove, vivaci e competenti, che potranno aiutare il circolo sul piano dell’elaborazione di proposte politiche locali e territoriali e sul piano della comunicazione". Il circolo Pd di Camerino ha convocato l’assemblea martedì 21 marzo. "Una data simbolica che vuole sottolineare la vitalità del Pd a livello nazionale con l’elezione della segretaria Elly Schlein, votata non da un ristretto numero di dirigenti ma scelta durante le primarie – spiega il partito -. Vitalità anche a livello locale dove alle primarie, nonostante il meteo, hanno partecipato in tanti (211) esprimendo l’idea di un partito aperto in cui si favorisca la partecipazione e una linea politica chiara e coerente. Siamo soddisfatti di come sta evolvendo anche la situazione a livello regionale con la nuova segretaria Chantal Bomprezzi e la presenza del segretario di circolo, Marco Belardinelli, nella segreteria regionale con l’incarico di organizzatore, mentre è presente in assemblea regionale il delegato Luciano Ramadori. Si stanno quindi rafforzando i legami con il partito a livello regionale che potranno aiutare il nostro territorio".