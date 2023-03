Nel segno di Ferretti, è l’ora di Prima Scena

Al via l’appuntamento con il festival europeo della scenografia "Prima Scena", diretto dal premio Oscar maceratese Dante Ferretti. Tre giorni in cui gli studenti dell’Accademia delle belle arti di Macerata e Urbino avranno l’opportunità di poter seguire un laboratorio tenuto dalla scenografa Margherita Palli. La prestigiosa manifestazione, grazie alla presenza di ospiti di livello internazionale, affronta e illustra sotto vari punti di vista il mondo della scenografia. Testimonial d’eccezione della tappa maceratese è Margherita Palli, direttrice del triennio di scenografia al Naba di Milano. "Sono qui oggi in rappresentanza del’intera amministrazione comunale – ha detto l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta nel corso del primo incontro che si è tenuto ieri alla Mozzi Borgetti –, ringrazio tutti per aver aderito a questa importante iniziativa inaugurata due anni fa e ora diventata realtà grazie al sostegno della Regione. Dante Ferretti rappresenta un’eccellenza nel suo campo e per l’intero territorio, e siamo orgogliosi di ospitare un festival così importante e prestigioso". Macerata, Ascoli, Potenza Picena e Ancona sono i quattro comuni in cui si svolgeranno le varie iniziative del festival con l’obiettivo di promuovere e approfondire la realtà scenografica in tutte le sue sfaccettature. Nella giornata inaugurale che si è svolta nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti, la Palli ha raccontato il suo percorso professionale ponendo l’accento sulle peculiarità del settore scenografico, un mondo in continua evoluzione. "Inizialmente volevo fare altro – racconta la Palli – ma poi ho capito che questa era la mia strada. Voglio sottolineare che il nostro lavoro non è soltanto artistico, ma sopratutto pratico. Noi siamo dei professionisti che lavorano in équipe – sottolinea la Palli –, è una professione in cui ognuno ha il proprio ruolo. Il compito delle accademie oggi è quello di aiutare gli studenti non solo a scegliere la propria strada, ma ad acquisire tutti gli strumenti per poter lavorare". Lavorare in questo settore oggi offre molte possibilità e avere una preparazione tecnica è fondamentale. "La scenografia è un settore in divenire – conclude la Palli – non è soltanto un lavoro creativo ma ha bisogno di una preparazione concreta e tecnica che è l’obiettivo principale del mondo accademico".

Barbara Palombi