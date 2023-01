"Nel Villaggio della Solidarietà ci sono ancora famiglie bisognose"

La Confraternita del Sacramento di Civitanova – che ha felicemente compiuto cinque secoli di presenza e di attività– è nel cuore di Papa Francesco e dell’Arcivescovo di Fermo, Monsignor Rocco Pennacchio, per la discreta, ma fattiva opera di aiuto. Gesto fattibile soprattutto grazie al "Villaggio della Solidarietà", costruito sotto il Pincio 40 anni fa e inaugurato nel 1985 a favore dei più svantaggiati nel campo più difficile: quello dell’emergenza abitativa per chi è malato, senza reddito o minimo. "La sua realizzazione quattro decenni or sono – spiega il Priore emerito Tullio Bizzarri – è stata un’opera lungimirante e impegnativa, che è stato possibile realizzare vendendo – allora – delle terre che ormai non davano più reddito. Con il ricavato venne costruito il Villaggio in contrada Tirassegno, sotto il Pincio. Quest’operazione è stata resa possibile grazie alla capacità organizzativa dell’allora Parroco don Lino Ramini, coadiuvato dall’imprenditore Silvio Centioni, che è stato anch’egli Priore della nostra Confraternita". "Il Villaggio della Solidarietà è composto – spiega Tonino Quintavalle, segretario della Confraternita, di professione geometra – da 32 mini appartamenti, che variano dai 35 ai 40 metri quadrati. Nel 1994 inoltre la Confraternita ha acquistato – in via Minniti, poco dietro la farmacia, nel centro storico – la "Casa della Fanciulla", che è stata ristrutturata. Vi sono stati ricavati altri sei alloggi molto apprezzati". Da chi sono stati abitati storicamente? "Da famiglie che nei primi decenni non riuscivano ad avere un alloggio popolare e che dovevano fare i conti con un reddito basso o situazioni difficili di salute. Alcuni sono rimasti per svariati anni, altri hanno trovato una diversa sistemazione, superata l’emergenza o ritrovando lavoro. Col passare degli anni alcuni nuclei familiari si sono logicamente ridotti". Quanto paga chi viene accolto nel Villaggio? "Le domande sono sempre state esaminate in base alle effettive situazioni di bisogno, sulla base della conoscenza personale, di concerto con i servizi sociali del Comune, tenuto conto del reddito Isee. C’è chi non può pagare più di cento euro, chi arriva a 120, altri a 300. I costi di gestione sono molto elevati per noi: manutenzione, Imu e spese straordinarie sono impegnative per la Confraternita, però cerchiamo di fare al meglio che possiamo nello spirito cristiano".

Ennio Ercoli