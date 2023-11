Nel weekend due attesi concerti d’organo

Dopo 13 appuntamenti, la 22ª edizione della Rassegna organistica del Fermano chiude questo fine settimana con due concerti in provincia di Macerata: alle ore 21.15 di oggi, all’auditorium “Scarfiotti” di Potenza Picena, con il duo Alessandro Buffone (all’organo Fedeli 1757) Anna Antonelli (violino); alle ore 21.15 di domani, nella chiesa di San Gregorio Magno a Mogliano, con il duo Sauro Argalia (all’organo Vici 1829) Leonardo Saracini (flauto). Si tratta di due concerti con quattro affermati concertisti. Buffone è organista titolare della Cattedrale di Fermo, direttore di coro, direttore della rassegna organistica “Assumpta est Maria”; la Antonelli, docente di musica nella scuola dell’obbligo, collabora con diverse formazioni orchestrali e dirige l’Orchestra sinfonica giovanile del Fermano. Diplomato in flauto e canto rinascimentale e barocco, Saracini all’attività di flautista affianca quella vocale, membro di diverse formazioni di canto antico e barocco; Argalia, diplomato in organo, clavicembalo, pianoforte, è concertista e direttore di coro, nonché accompagnatore nella classe di canto rinascimentale e barocco del Conservatorio di Fermo, Due appuntamenti, organizzati grazie ai Comuni di Potenza Picena e di Mogliano. Inizio concerto ore 21.30. L’ingresso è libero.