Nella biblioteca Ascariana il diorama di Sandro Mosca

La civica biblioteca Ascariana di Cingoli si arricchirà di un’opera particolarmente pregevole e assolutamente unica. Non si tratta d’un volume, ma di un policromo plastico ispirato alla tecnica del diorama, che in dimensioni ragguardevoli rappresenta la chiesa e il monastero di San Bonfilio. La proposta di donare il diorama al Comune è stata presentata, a nome della propria famiglia, da Riccarda Lippi, vedova di Alessandro Mosca, tanto conosciuto come Sandro, deceduto lo scorso 11 marzo. E la giunta municipale ha deliberato all’unanimità di accettare la donazione acquisendola, con una prossima e specifica cerimonia, al patrimonio dell’ente. Viene così rispettata la volontà del defunto, autentico artista creativo del diorama, che ha destinato la sua opera più prestigiosa in omaggio all’amata Cingoli. Sandro (foto), indimenticato dirigente dell’ufficio comunale di Ragioneria, cultore della "cingolanità" per cui anche con la moglie si è tanto impegnato per l’attuazione di molteplici iniziative culturali e librarie, ha realizzato numerosi diorami dedicati a monumenti e scorci cingolani, esposti in mostre che hanno ottenuto lusinghieri successi. Quest’opera riveste un rilevante interesse storico-documentario, in quanto rappresenta la conformazione originaria della chiesa e dell’eremo di San Bonfilio, in rovina nell’omonima e boscosa zona valliva poco distante dal capoluogo.

g. cen.