Nella calza le voci femminili coinvolgenti di rock, soul e funky

La serata della Befana non porterà doni tradizionali al Barlume di via Nazionale a Sambucheto, ma regalerà qualcosa di più interessante: le voci femminili del rock, rhythm’n’blues, soul e funky per una festa tutta da scoprire e in cui farsi coinvolgere. Due "befane" insolite come Jenny "Rose" Rosini e Sabina Cappella, unite nella Jenny Rose Band, infatti, trasformeranno la serata in un viaggio musicale attraverso le epoche e i generi che hanno plasmato la storia della musica. La pollentina Jenny "Rose" Rosini, con la sua voce avvolgente, sarà affiancata da Sabina Cappella, nota per i suoi cori intensi e coinvolgenti, originaria di Villa Potenza. Il duo sarà accompagnato anche dagli Hot Dogs, una band di musicisti civitanovesi, pronti a far vibrare il Barlume con il loro talento. Francesco Caporaletti, il" vichingo", al basso e cori, Marco Casoni alla chitarra e cori, Giuseppe Principi al sax, Fabio Verdini alle tastiere (noto per la sua collaborazione con i Tiromancino) e la giovane Diana Selen Rasnovean alla batteria, tutti provenienti da diverse località della zona, si uniranno per creare un’atmosfera unica e coinvolgente. Le "befane" rock di Sambucheto promettono una serata magica, un viaggio attraverso le epoche, in cui saranno portate sul palco le musiche leggendarie di Janis Joplin, Patti Smith, Aretha Franklin, Etta James, Tina Turner, Patti La Belle, Susan Tedeschi, Gloria Gaynor, Amy Winehouse e molte altre. Ingresso libero.