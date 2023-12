Nella casa dei presepi la tradizione si tramanda di padre in figlio

"Da piccolo osservavo mio padre allestire il presepe e ne rimanevo affascinato. Così, quando Nicolò aveva sei o sette anni era lui a guardarmi mentre montavo le statuine. Per noi è una vera e propria tradizione e appena ne smantelliamo uno, iniziamo subito a crearne un altro, per il Natale successivo". Nella sua dimora di via Del Girone, Roberto Broglia mostra i presepi costruiti insieme con il figlio quindicenne Nicolò. In questo reticolato di viuzze del centro storico, alle spalle della grande torre dell’acquedotto, una stella cometa accoglie i visitatori e varcata la porta d’ingresso è un susseguirsi di suoni, fruscii e voci. "Sono circa duecento statuine – spiega Nicolò –, di cui circa centocinquanta meccaniche che eseguono movimenti da dieci, quindici e trenta centimetri". Le due creazioni rientrano nel circuito ‘Civitanova alta-La Città dei presepi’, l’iniziativa a cura della locale Pro loco che propone presepi in diversi locali del borgo antico. Questo è già il quinto anno che in casa Broglia si può entrare per immergersi in un’atmosfera di magia natalizia, ma rispetto all’anno precedente c’è una bella novità: i villaggi sono due, distribuiti tra un atrio e un corridoio. Nel primo, ecco raffigurata la stessa città alta: "c’è la collina con il Convento dei Frati Cappuccini, Porta Marina e Porta Girone – indica Nicolò -, mentre la natività è rappresentata con Giuseppe che tiene tra le braccia il bambinello e lo porge a Maria". "Pesce fresco" si sente gridare dal pescatore, poi gli effetti neve, pioggia e vento. "L’altro è un borgo marchigiano degli anni ’50, anche qui c’è una vita rurale e per questa occasione abbiamo anche introdotto l’apicoltore". Tutte idee elaborate in anni e anni di ricerche e partecipazioni a mostre. "L’ambizione – sottolinea Roberto Broglia – è fare di Civitanova alta una vera e propria città dei presepi, un po’ come lo è Bolzano per i mercatini di Natale. Per le future edizioni cerchiamo un locale che possa contenere tutte le nostre creazioni".

Francesco Rossetti