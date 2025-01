Nella ’Gabbia Toracica’ di Jamie c’è la musica che blocca il dolore e libera la voglia di amare

"Gabbia Toracica" è il titolo del nuovo singolo del cantautore maceratese Jamie, pseudonimo di Aziz Gazzella (foto), disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il brano, prodotto da Moka (co-producer dei La Sad insieme a Theø), racconta il dualismo tra l’amore che consola e la sofferenza che intrappola, intrecciando sonorità pop-punk a liriche dirette, a tratti crude.

"Gabbia Toracica" mira a collegare passato e presente, costruendo un ponte tra chi ha vissuto l’età doro del pop-punk e chi lo scopre per la prima volta oggi. Si tratta del secondo singolo nato dalla collaborazione con il famoso producer, è un’ideale continuazione di "Crollo Nevrotico". Questo nuovo brano è stato realizzato tra le Marche, terra natale di Jamie, e Torino, fulcro di questa sinergia.

Dietro "Gabbia Toracica" si cela un evento che ha segnato ogni aspetto della vita e del percorso artistico della giovane promessa della scena pop-punk italiana: la perdita della sorella, brillante attivista per la salute mentale, che si è tolta la vita nel 2021. Questa ferita si è trasformata in musica, in un’immagine che custodisce il peso di un dolore straziante e la forza necessaria per affrontarlo.

La traccia è un grido generazionale per tutti quei giovani che spesso si sentono invisibili, ingabbiati nelle proprie emozioni, e offre loro uno spazio in cui ritrovarsi e sentirsi compresi. "L’amore non è una prigione - ha spiegato Jamie - ma spesso ne assume le sembianze. Con ’Gabbia Toracica’ ho voluto raccontare questo paradosso attraverso la mia esperienza personale. Ho scritto il brano in un periodo particolarmente buio, cercando di dare forma al caos che provavo dentro di me e che mi consumava. Credo che la musica possa essere un rifugio, un modo per sentirsi meno soli, e spero di riuscire a far ritrovare a chi ascolta un frammento della propria storia".

L’artista di Pollenza porterà questo racconto in tour, le sue performance trasformeranno il palco in uno spazio di riflessione e di condivisione.

Lisa Grelloni