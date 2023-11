"Nella Gironacci riscontrata grande capacità"

"Dire che è venuto meno il rapporto fiduciario tra un sindaco e un assessore non basta a legittimare un decreto di revoca della delega". È la motivazione alla base del ricorso presentato dall’avvocato Pietro Siciliano, legale di Manola Gironacci, messa alla porta da Fabrizio Ciarapica a inizio ottobre, e con cui al tribunale viene chiesto l’annullamento dell’atto previa sospensiva e il risarcimento di 42.000 euro per danni di immagine e pecuniari. Con Gironacci si schiera Veronica Fortuna, responsabile cittadina della lega, partito a cui l’ex assessore a fine estate si è iscritta – lei che era in quota alla lista civica Civitanova Unica – passaggio che le è risultato fatale perché motivo che ha spinto il sindaco a scomunicarla. "La Lega ha sottoscritto un programma elettorale di governo per questa città, raccogliendo la fiducia dei propri elettori affinché si potessero dare le giuste risposte ai cittadini. Per far ciò è improrogabile intenzione della Lega mettere in campo le migliori capacità e competenze, come quella riscontrata nella Gironacci. Il partito mai vieterà o darà indicazioni in merito a un proprio iscritto di tutelare i propri diritti nelle sedi opportune". Un appoggio sul piano politico e anche sul fronte della vertenza, che confida anche su riferimenti normativi. Secondo la tesi legale l’atto di revoca di un assessore comunale è un atto amministrativo e non politico, quindi assoggettato al giudice amministrativo e all’obbligo di motivazione. Quanto alla necessità che ci sia una motivazione, secondo la sentenza del Tar del Lazio (n.1114322) "questa è giudicata sufficiente solo se il sindaco ha quantomeno sommariamente menzionato il fatto che ha innescato la suddetta tensione". Ciarapica ha commentato parlando di una "iniziativa anomala" e ha rivendicato "la prerogativa di ritirare la delega a un assessore".

l. c.