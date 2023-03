"Nella pista ciclopedonale le fontanelle sono senz’acqua"

La pista ciclopedonale ha tutto per essere attrattiva e stimolare chi ama passeggiare, magari in compagnia del cane. Peccato però che manchi l’acqua. La segnalazione è di Vincenzo Coppini (nella foto), ma non è l’unico a lamentarsi. "Non è possibile che in quattro chilometri di pista in mezzo alla campagna l’unica fontanella in funzione sia quella posta all’ingresso, vicino al vecchio lavatoio. Ritengo sia assurdo, soprattutto in primavera e in estate, che chi voglia passeggiare o correre lungo la pista debba portarsi una bottiglia d’acqua". La segnalazione è all’indirizzo di amministrazione e Atac che gestisce le acque. E se il problema è che si voglia evitare la negligente dispersione da parte di chi dimentica di chiudere il rubinetto, basta applicarne uno temporizzato per risolverlo e per soddisfare le richieste legittime dei fruitori, cani compresi.

Giuliano Forani