Nella rete merluzzi, triglie e l’ala di un aereo da guerra

Un’ala d’aereo (questa, almeno, è l’impressione prevalente) finita impigliata nelle reti insieme ai merluzzi, alle triglie e alle code di rospo. E’ quanto capitato l’altroieri all’equipaggio del "Braveheart" dei fratelli Renato e Mario Barboni, l’ammiraglia della flotta peschereccia civitanovese. L’insolita cattura è avvenuta all’ora di pranzo, 40 miglia circa al largo del Conero. S’è capito subito, per la pesantezza della "preda", che era stato pescato qualcosa di straordinario. "Abbiamo faticato davvero tanto – ci ha detto Mario Barboni - per sollevare a bordo il relitto. Almeno un’ora e passa. E abbiamo rovinato di brutto un paio di reti comunque rammendabili, per fortuna. Tutto lascia supporre che si tratti dell’ala di un aereo precipitato in mare verosimilmente durante la seconda guerra mondiale. Sei-sette quintali di alluminio in condizioni tali, non riconoscendosi nessuna insegna, da impedirci di risalire alla nazionalità di quel velivolo. Abbiamo perso una giornata di lavoro. La cosa importante, alla fine della giostra, è che non si sia fatto male nessuno". Lunedì sera il "Braveheart" è rientrato in porto e ieri mattina una ditta specializzata ha issato il relitto a bordo di un camioncino, non senza aver prima provveduto a sezionarlo in tre segmenti ché altrimenti non sarebbe stato possibile effettuare il trasbordo. Recuperato anche un grosso reperto in gomma, verosimilmente riferibile a un serbatoio dell’aereo. E’ stata avvisata la Capitaneria, come d’obbligo in casi del genere. Non è la prima volta che i pescherecci dello strascico estraggono dai fondali e riportano in superficie residuati bellici: per lo più ordigni, poi fatti brillare in mare aperto.

Mario Pacetti