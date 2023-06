"Nell’albo pretorio nessun avviso per i lavori del campo da calcetto"

"Il cartello di cantiere richiama una delibera che non è stata pubblicata sull’albo del Comune. Non risultano atti pubblicati (a parte la progettazione) che lasciassero intendere l’imminenza dei lavori". A parlare sono i consiglieri di minoranza Marco Petrelli e Corrado Nardi (Mogliano 313), che intervengono sulla realizzazione del campo di calcetto in erba sintetica nel quartiere di Santa Vittoria (via Moro) e inviano al prefetto di Macerata una segnalazione. Le operazioni di scavo sono iniziate. Dopo il malcontento espresso dai residenti "in quanto mai interpellati", ora l’opposizione di Petrelli e Nardi evidenzia: "Al momento dell’inizio dei lavori non risulta ancora affisso all’albo online del Comune nessuna delibera o determina di affidamento lavori o ordinanza di chiusura dell’area. Segnaliamo la mancanza di trasparenza – scrivono al prefetto – che danneggia il buon andamento amministrativo e impedisce ai cittadini di essere pienamente informati sulle scelte che li riguardano direttamente e di intraprendere qualsiasi eventuale azione si ritenga opportuna". Il Comune intanto, pur non replicando ai residenti e alla minoranza, motiva la nuova ubicazione del campo da calcetto in via Moro. "In quella zona vi sono già strutture sportive (campi da tennis) e l’area è risultata idonea a tale fine – specifica l’amministrazione –. Purtroppo dovranno essere abbattuti sei alberi, che comunque verranno rimpiazzati nelle adiacenze con ben dodici nuovi alberi con caratteristiche idonee all’habitat e le cui radici abbiano uno sviluppo verticale".