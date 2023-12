"Nell’albo pretorio un atto dell’anno prima: record"

"L’Albo pretorio del Comune taroccato con un documento retrodatato da oltre un anno". Una accusa forte e dettagliata quella che Dimitri Papiri (Kleos-Civitasvolta) lancia contro Palazzo Sforza. Il documento risale al 2022. "Compare - spiega - il 18 dicembre 2023, con 433 giorni di retrodatazione, record di sempre". E punta il dito anche sulla gestione del 2023 degli atti pubblici: "In occasione dei consueti documenti retrodatati di Capodanno, per vincolare soldi più o meno veri, cominciano a scomparire i protocolli a mazzi e ad oggi mancano 120 provvedimenti del 2023". Ma, intanto "si erano scordati - incalza Papiri - un provvedimento del 2022! Vabbè, questa è anche la città dei cartelli abusivi che rimangono appesi, che tanto non frega niente a nessuno, Anas e Stato compresi, però qui siamo ai fenomeni paranormali, evidentemente in omaggio a Pasqualina Pezzola, la grande sensitiva a cui verrà presto inaugurata una via". Il documento che Papiri segnala come retrodatato è la determina dirigenziale numero 2504 dell’11 ottobre 2022: "Non solo viene pubblicata il 18 dicembre 2023, ad esercizio 2022 chiuso e taroccato grazie a un sistema informatico manipolato, ma addirittura riporta il visto obbligatorio che la rende esecutiva apposto dal dirigente al bilancio che non lavora più a Civitanova da mesi. Ovviamente lo aveva messo un anno fa. Sapete cosa decide la determina 2504? La ‘Riorganizzazione della macrostruttura comunale’. Quindi il Comune riorganizza la sua macrostruttura con un atto retrodatato e tutti zitti ovviamente".