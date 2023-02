Nell’anima di Pulcinella

Un viaggio nell’anima di Pulcinella. "Con licenza dei superiori – dentro la maschera nera", da scenari di Commedia dell’arte, è il titolo dello spettacolo che andrà in scena sabato, alle 21.15, al Lanciano Forum di Castelraimondo, per la rassegna "Il teatro delle armonie". Pulcinella torna a far visita ai cittadini e a tutti gli studenti dell’istituto comprensivo Strampelli. Per l’occasione studenti, docenti e collaboratori potranno assistere gratuitamente allo spettacolo; i genitori che accompagneranno i ragazzi potranno sfruttare una riduzione del 50%. "Un anticipo gustoso e divertente questo spettacolo, che speriamo faccia da preludio ad una seconda edizione di Maskamarke", dichiara il direttore artistico Francesco Facciolli. "L’idea di invitare gli studenti, i docenti e il personale scolastico come ospiti speciali dello spettacolo – afferma Elisabetta Torregiani, assessore alla Cultura – tiene dietro ad un progetto che ha sempre visto l’istituto Strampelli al centro dell’interesse dell’amministrazione". Gradita prenotazione al 3382595480.