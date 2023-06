Nelle farmacie dispositivi per il monitoraggio del diabete in tempo reale

Non solo i dispositivi per l’autocontrollo e l’autogestione del diabete, ma anche quelli di monitoraggio della glicemia in tempo reale, che prevedono l’apposizione di un sensore sul braccio e la lettura tramite smartphone o lettore ottico per i quali è in corso la gara. E’ stato approvato lo schema del rinnovato accordo triennale tra la Regione, Federfarma e Confservizi Assofarm Marche per la distribuzione dei dispositivi per l’autocontrollo e l’autogestione del diabete. "L’accordo prevede servizi migliori e più capillari per i cittadini, i quali non avranno neppure bisogno della ricetta perché il sistema è ormai totalmente informatizzato" sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini (nella foto).